Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile yaptığı evliliğin sona ermesinin ardından ilk kez konuştu. Yaklaşık 7 ay süren evlilik, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda tek celsede anlaşmalı olarak sona erdi.

28 Ağustos 2025’te İstanbul Sarıyer’de dünyaevine giren çiftin ilişkisi, kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ancak evlilik uzun sürmedi ve taraflar “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle boşanma kararı aldı.

BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Boşanma sürecinde tarafların karşılıklı olarak birbirleri hakkında konuşmama kararı aldığı biliniyordu. Mehmet Ali Erbil, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada süreci şu sözlerle değerlendirdi:

“Ayrılıklar, ölümden sonraki en büyük travmaymış. Biz üç yılı aşkın süredir birlikteydik. Saygı çerçevesinde ayrıldık.”

Erbil ayrıca boşanmanın üzerinden yaklaşık üç hafta geçtiğini belirterek, bu süreçte eski eşiyle iletişim kurmadıklarını ifade etti.

“KÖPEĞİMİ ÖZLEDİM”

Ünlü şovmen, ayrılıktan sonra en çok özlediği şeyin birlikte baktıkları köpek olduğunu dile getirdi. Erbil, gazetecilerin sorusu üzerine “Bir tek oğlum dediğim köpeğimizi özledim” ifadelerini kullandı.

YENİDEN EVLİLİK SORUSUNA YANIT

Gazetecilerin “Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Erbil temkinli bir yanıt verdi. Ünlü isim bu soruya kısa bir şekilde “Büyük konuşmam” diyerek karşılık verdi.

Tarafların anlaşmalı boşanma protokolü kapsamında birbirleri hakkında açıklama yapmama konusunda mutabakata vardıkları, bu kurala uyulmaması halinde hukuki yaptırım uygulanacağı daha önce Erbil’in menajeri tarafından açıklanmıştı.

Magazin dünyasında geniş yankı uyandıran bu kısa süreli evlilik, özellikle yaş farkı ve hızlı boşanma süreci nedeniyle kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.