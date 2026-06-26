ETKİNLİK, eski Coocks Club olarak bilinen ve bugün Ananea Kleopatra Beach'te gerçekleştirilecek. Gece boyunca sahne alacak dünyaca tanınan isimler, elektronik müzik severlere unutulmaz bir performans sunmaya hazırlanıyor. Organizasyonun mimarı Algorythm Agency, yaptığı açıklamada tüm Alanya halkını ve tatilcileri bu özel geceye davet ederek, "Alanya'yı unutulmaz bir elektronik müzik gecesinde buluşturmak istiyoruz. Herkesi bu eşsiz atmosferi yaşamaya bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Yoğun ilgi görmesi beklenen organizasyonun biletlerinin satışta olduğu belirtilirken, katılım sağlamak isteyenlerin biletlerini https://mticket.com.tr/ru/alanya/markus-schulz-algorythm-summer-code-4092.html üzerinden temin edebileceği bildirildi. (Mehmet TUNÇ)
Ünlü DJ'ler Alanya'da sahne alacak
Elektronik müzik tutkunlarını buluşturacak dev organizasyon için geri sayım başladı. Almanya'nın önde gelen prodüktör ve DJ'leri Markus Schuls, Vedi Kerem ve Gwen Lien, önümüzdeki pazar günü Alanya'da müzikseverlerle buluşacak
Muhabir: Mehmet TUNÇ
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya Belediye Başkanı Özçelik partisinden istifa mı edecek?
Ev arkadaşını başından vurarak öldüren sanık ilk kez hakim karşısında
Alanya'da da tüketiliyor: O maden suyuna geri çağırma
Zabıtaların ürünlerine el koyduğu iddia edilmişti: Alanya Belediyesi'nden açıklama geldi
Uzmanlardan Alanya için çifte uyarı
Bugün karnesini alacaktı: Denizde boğulan genç kız hayatını kaybetti