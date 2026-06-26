ETKİNLİK, eski Coocks Club olarak bilinen ve bugün Ananea Kleopatra Beach'te gerçekleştirilecek. Gece boyunca sahne alacak dünyaca tanınan isimler, elektronik müzik severlere unutulmaz bir performans sunmaya hazırlanıyor. Organizasyonun mimarı Algorythm Agency, yaptığı açıklamada tüm Alanya halkını ve tatilcileri bu özel geceye davet ederek, "Alanya'yı unutulmaz bir elektronik müzik gecesinde buluşturmak istiyoruz. Herkesi bu eşsiz atmosferi yaşamaya bekliyoruz." ifadelerine yer verdi. Yoğun ilgi görmesi beklenen organizasyonun biletlerinin satışta olduğu belirtilirken, katılım sağlamak isteyenlerin biletlerini https://mticket.com.tr/ru/alanya/markus-schulz-algorythm-summer-code-4092.html üzerinden temin edebileceği bildirildi. (Mehmet TUNÇ)

Muhabir: Mehmet TUNÇ