Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre FIFA, Türk futbolunda 4 farklı kulübe transfer yasağı cezası uyguladı. Alınan kararla birlikte Kayserispor, Sivasspor, Sarıyer ve Antalya temsilcisi Serik Belediyespor'un transfer işlemleri durduruldu.

CEZALARIN DETAYLARI NELER?

Verilen cezaların dosya sayıları kulüplere göre farklılık gösteriyor. Kayserispor'un iki ayrı dosyadan dolayı yaptırıma maruz kaldığı bildirilirken, Sivasspor, Sarıyer ve 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor'un birer dosyadan ceza aldığı açıklandı. Her dört kulüp için de uygulanan transfer yasağı süresi 3 dönem olarak belirlendi.

YASAK NASIL KALDIRILABİLECEK?

FIFA'nın uyguladığı 3 dönemlik transfer yasakları kesin ve kalıcı bir durumu ifade etmiyor. Söz konusu kulüpler, dosyaya konu olan borçlarını ödedikleri takdirde mevcut transfer yasaklarını kaldırabilme hakkına sahip olacak. Bu durum, kulüplerin önümüzdeki transfer tescil dönemlerine kadar mali yükümlülüklerini yerine getirmesini zorunlu kılıyor.