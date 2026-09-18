Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, Türkiye genelinde çalışma hayatını yeniden şekillendirecek esnek mesai modeli için hazırlıklar hızlandırıldı. Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Şimşek, özellikle eğitimde veya istihdamda yer almayan genç nüfusu ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni bir reform sürecine girildiğini bildirdi.

Düzenlemenin odak noktalarından birini 15-29 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Bakan Şimşek, bu yaş grubundaki bireyler için esnek çalışma koşullarının Türkiye'nin menfaatine olduğunu vurgulayarak, güçlü istihdam programlarının devreye alınacağını aktardı.

KAMUDA İKİ KADEMELİ MESAİ DÜZENİ

Kamu Tasarruf Paketi kapsamında gündeme gelen sistemle birlikte, memurların çalışma saatlerinde toplam bir azalma yaşanmayacak. Taslak çalışmalara göre, günlük 8 saatlik standart mesai süresi korunurken 'çekirdek zaman' ve 'esnek zaman' adı altında iki farklı dilim uygulanacak.

Yeni formülde memurların gün içinde en fazla 5 saatlik çekirdek zaman diliminde kurum binalarında bulunması zorunlu olacak. Geriye kalan çalışma saatleri ise personelin inisiyatifine veya kurumun belirleyeceği esnek zaman kurallarına göre tamamlanabilecek.

ESNEK ZAMAN UYGULAMASI NASIL İŞLEYECEK?

Çekirdek zaman uygulaması, kamu kurumlarında vatandaşın işinin aksamaması ve birimler arası iletişimin kopmaması için en yoğun saatleri kapsayacak şekilde planlanıyor. Mesai başlangıç saati yasal süreden 2 saat erkene çekilebileceği gibi, bitiş saati de normalden 3 saat sonraya kadar uzatılabilecek. Ancak bir memurun günlük çalışma süresi hiçbir koşulda 10 saati aşamayacak. Kurumlar, giriş ve çıkış saatlerini personelin tercihine bırakabilecek veya dönemsel olarak sabitleyebilecek.