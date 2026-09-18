BASKETBOLDA ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa’da heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, finale yükselme mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor.

Abu Dabi’deki Etihad Arena’nın ev sahipliği yaptığı mücadele TSİ 17.00’de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE İLK PERİYODU ÖNDE TAMAMLADI

Final bileti için parkeye çıkan Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos karşısında ilk periyodu 20-17 önde tamamladı.

Mücadelede kazanan ekip, EuroLeague Süper Kupa’nın ilk şampiyonu olabilmek için finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

OLYMPIAKOS-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

18 Eylül Cuma günü TSİ 17.00’de başlayan Olympiakos-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FİNAL 19 EYLÜL’DE

Organizasyonun diğer yarı finalinde Real Madrid ile Dubai Basketball karşı karşıya gelecek. İki yarı final mücadelesini kazanan takımlar, 19 Eylül Cumartesi günü TSİ 20.00’de EuroLeague Süper Kupa şampiyonluğu için parkeye çıkacak.