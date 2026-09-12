Konyaspor - Trabzonspor maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi saat 20:00'de oynanıyor. Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçında karşı karşıya gelecek olan iki ekip için karşılaşma kritik önem taşıyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig 5. Hafta mücadelesinin tarihi maraton fikstürünün belirlenmesiyle netlik kazandı.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Karşılaşmanın başlama saati 20:00 olarak açıklandı. Maç Türkiye saatiyle bu dilimde oynanacak.

Mücadele MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Stadyumun kapıları, taraftarların erken giriş yapabilmesi için maçtan çok önce açılacak.

Konya'da oynanacak karşılaşma için tribün doluluğunun yüksek olması bekleniyor.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Yayın hakları gereği maç bu kanaldan takip edilebilecek.

Şifreli yayın aboneliği olmayan futbolseverler için legal canlı izleme alternatifi olarak yayıncı platformun resmi dijital uygulaması kullanılabilir.

KONYASPOR VE TRABZONSPOR FORM DURUMU

İki takımın da son haftalardaki form grafiği yakından izleniyor.

MUHTEMEL 11'LER VE YILDIZ OYUNCULAR

Her iki takımın muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı durumu maç saatine yakın netleşecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar her iki cephe için de hatıralarla dolu. Bugünkü mücadele yeni bir sayfa açacak.

Geçmiş istatistikler ne olursa olsun, her maç kendi hikayesini yazıyor; futbolun en sevilen yanı da bu olsa gerek.

MAÇI NEREDEN VE NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Konyaspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Stadyuma gidemeyen futbolseverler maçı evden, kafelerden veya yayıncı kuruluşun resmi dijital platformundan takip edebilir.

Skor güncellemeleri ve önemli anlar için canlı skor uygulamaları da bir alternatif olarak öne çıkıyor.