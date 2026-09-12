Antalya'nın Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir ambalaj deposunda, henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Tesiste bulunan malzemelerin yanıcı özelliği nedeniyle kısa sürede yayılan alevler, deponun bitişiğinde yer alan bir eve de sıçradı.

Ajansların aktardığına göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri sokak çevresinde güvenlik şeridi oluşturarak tedbir alırken, sağlık görevlileri olası bir yaralanma durumuna karşı olay yerinde hazır bekletiliyor.

AMBALAJ MALZEMELERİ RİSKİ ARTIRDI

Depoda muhafaza edilen ambalaj ürünlerinin yüksek oranda yanıcı materyaller içermesi, alevlerin hızla ivme kazanmasına ve çevredeki sivil yapıları doğrudan tehdit etmesine zemin hazırladı. İtfaiye birimlerinin, yangını tamamen kontrol altına almak ve alevlerin diğer binalara sirayet etmesini önlemek amacıyla başlattığı söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.