Alanyaspor - Göztepe maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi saat 20:00'de oynanıyor. Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig 5. Hafta maçında karşı karşıya gelecek olan iki ekip için karşılaşma kritik önem taşıyor.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK

Alanyaspor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig 5. Hafta mücadelesinin tarihi maraton fikstürünün belirlenmesiyle netlik kazandı.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Karşılaşmanın başlama saati 20:00 olarak açıklandı. Maç Türkiye saatiyle bu dilimde oynanacak.

Mücadele Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Stadyumun kapıları, taraftarların erken giriş yapabilmesi için maçtan çok önce açılacak.

Alanya'da oynanacak karşılaşma için tribün doluluğunun yüksek olması bekleniyor.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Karşılaşma beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak. Yayın hakları gereği maç bu kanaldan takip edilebilecek.

Şifreli yayın aboneliği olmayan futbolseverler için legal canlı izleme alternatifi olarak yayıncı platformun resmi dijital uygulaması kullanılabilir.

ALANYASPOR VE GÖZTEPE FORM DURUMU

İki takımın da son haftalardaki form grafiği yakından izleniyor.

MUHTEMEL 11'LER VE YILDIZ OYUNCULAR

Alanyaspor cephesinde öne çıkan isimler: Victor, Hadergjonaj, Makouta, Fernandes, Ruan. Bu oyuncular maçın seyrini belirleyebilecek isimler arasında.

Göztepe cephesinde dikkat çeken oyuncular: Janderson, Juan, Rhaldney, Henrique, Antunes. Tecrübeli isimlerin takımına katacağı katkı maçın yönünü etkileyebilir.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON KARŞILAŞMALAR

İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar her iki cephe için de hatıralarla dolu. Bugünkü mücadele yeni bir sayfa açacak.

Geçmiş istatistikler ne olursa olsun, her maç kendi hikayesini yazıyor; futbolun en sevilen yanı da bu olsa gerek.

ALANYA İÇİN MAÇIN ÖNEMİ

Alanyaspor'un sahaya çıkacağı bu maç, kentin spor camiası için kritik bir öneme sahip. Sezon boyunca takımını yalnız bırakmayan Alanyaspor taraftarı tribünleri dolduracak.

Alanyaspor'un sahadaki başarısı kentin moralini de doğrudan etkiliyor. Şehir esnafından otelcilere kadar tüm Alanya futbolun etrafında birleşiyor.

Kendi sahasında oynayacak olmak Alanyaspor için tribün desteği anlamına geliyor; maç günü Oba çevresinde hareketlilik artıyor.

MAÇI NEREDEN VE NASIL TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Alanyaspor - Göztepe maçı beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak. Stadyuma gidemeyen futbolseverler maçı evden, kafelerden veya yayıncı kuruluşun resmi dijital platformundan takip edebilir.

Skor güncellemeleri ve önemli anlar için canlı skor uygulamaları da bir alternatif olarak öne çıkıyor.