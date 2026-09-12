Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, İstanbul'da ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesi için tarihler netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açıklamasına göre, projenin ilk etabında yer alan bin 71 konut için başvurular 14-25

Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Ekim ayında teslim edilmesi planlanan konutlar için herhangi bir başvuru ücreti talep edilmeyecek.

Proje kapsamında 1+1'den 4+1'e kadar farklı büyüklüklerdeki daireler, bölge rayiç bedellerinin altında fiyatlandırıldı. Aylık kira bedelleri 1+1 evler için 10 bin lira, 2+1 evler için 12 bin lira, 3+1 evler için 15 bin lira ve 4+1 evler için 18 bin lira olarak belirlendi. İlk etapta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören, Maltepe, Tuzla, Kartal, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar ve Arnavutköy ilçelerindeki konutlar vatandaşlara tahsis edilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Projeye dahil olmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurması ve evli olması şartı aranıyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin en az bir yıldır kesintisiz olarak İstanbul'da ikamet etmesi ve hanehalkı net gelirinin aylık 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak listedeki istedikleri bölge için tercih yapabilecek.

TAPU VE SATIŞ GEÇMİŞİ KRİTERİ NEDİR?

Sistemin yalnızca gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamak amacıyla mülkiyet konusunda katı kurallar uygulanıyor. Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı herhangi bir konut tapusunun bulunmaması ve son 5 yıl içinde konut niteliğinde bir taşınmaz alıp satmamış olması zorunlu tutuluyor. Daha önce TOKİ ile sözleşme imzalayanlar veya diğer sosyal konut projelerinde hak sahibi olanlar bu sisteme dahil edilmeyecek.

KİRA SÜRESİ VE ARTIŞ ORANLARI

Tahsis edilen konutlarda oturma süresi en fazla 3 yıl ile sınırlandırılırken, bu sürenin hiçbir şekilde uzatılamayacağı bildirildi. Kiracılar konutu teslim aldıktan sonraki ilk 12 ay boyunca herhangi bir kira artışıyla karşılaşmayacak. Bir yıllık sürenin dolmasının ardından gelen ilk ocak ayında ise kiralara TÜFE oranında zam yansıtılacak. Üç yıllık tahsis süresi içinde kendi evini satın alan hak sahiplerinin sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.