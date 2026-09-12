İngiliz futbolunun ve Manchester United'ın efsanevi isimlerinden Wayne Rooney, tatil rotası olarak Türkiye'yi belirledi. Akdeniz Manşet'in aktardığına göre, ünlü sporcu ailesiyle birlikte bir haftalık tatil için Belek'e geldi. Regnum The Crown adlı tesiste konaklayan Rooney ailesi, dinlenme fırsatı buldukları tatillerini tamamlayarak ülkelerine dönüş yaptı.

BELEK NEDEN YILDIZLARIN TERCİHİ?

Dünyaca ünlü sporcuların ve üst düzey yöneticilerin lüks konaklama tercihleri arasında yer alan Belek, sunduğu premium hizmetlerle öne çıkıyor. Özellikle İngiliz turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölge, üst düzey tesisleri ve izole tatil imkanlarıyla uluslararası futbol camiasının da vazgeçilmez destinasyonlarından biri konumunda bulunuyor. İngiliz efsanenin bu tercihi, bölgenin lüks turizm pazarındaki güçlü imajını bir kez daha yansıtıyor.