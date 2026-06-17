Yeni sezonda izleyiciyle buluşması planlanan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin oyuncu kadrosunda yaşanan iddialar magazin gündemine oturdu. Projeye başrol olarak hazırlanan Uğur Güneş'in ayrılığının ardından sosyal medya hesabından yaptığı manidar paylaşımlar tartışma yarattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Burak Özçivit dizinin senaryosunu beğenerek projede yer alma isteğini yapım şirketine iletti. Bu talebin ardından kadroda değişikliğe gidildiği öne sürülürken, kulislerdeki bu iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

SOSYAL MEDYADA KUL HAKKI TEPKİSİ

Başrol değişikliği söylentilerinin hemen sonrasında Uğur Güneş'in yaptığı paylaşımlar gözleri Burak Özçivit'e çevirdi. Güneş, "Yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne tekke" sözlerini takipçileriyle paylaştı. Ardından "Doymadın, doyamadın" şeklinde ikinci bir mesaj daha yayınladı.

PAYLAŞIMLARIN HEDEFİ KİM?

Televizyon sektöründe oyuncu değişiklikleri ve senaryo anlaşmazlıkları sık sık yaşansa da, tarafların sosyal medya üzerinden isim vermeden yaptığı bu tür göndermeler kamuoyunun ilgisini doğrudan projeye çekiyor. Uğur Güneş cephesinden söz konusu mesajların doğrudan bir ismi hedef alıp almadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak paylaşımların zamanlaması, Özçivit ile ilgili iddiaları güçlendirmeye devam ediyor.