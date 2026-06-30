Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Fildişi Sahili - Norveç mücadelesi, 30 Haziran Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FIFA'nın Deneyimli Hakemi Görev Yapacak

Karşılaşmada düdüğü FIFA'nın deneyimli hakemlerinden Jesus Valenzuela çalacak. Kritik mücadelede hakem ekibinin performansı da yakından takip edilecek.

Muhtemel 11'ler

Fildişi Sahili:

Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Operi, Sangare, Kessie, Oulai, Diallo, Diomande, Bonny

Norveç:

Nyland, Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe, Odegaard, Berge, Thorstvedt, Nusa, Sörloth, Haaland

Yıldızlar Sahne Alacak

Fildişi Sahili, orta sahadaki tecrübeli ismi Franck Kessie öncülüğünde tur arayacak. Norveç ise kaptan Martin Odegaard ile golcü yıldız Erling Haaland liderliğinde rakibini geçerek Son 16 Turu'na yükselmeyi hedefliyor.

Son 16 Bileti İçin Büyük Mücadele

Emerse Fae yönetimindeki Fildişi Sahili ile Stale Solbakken'in çalıştırdığı Norveç, Dünya Kupası'nda yollarına devam edebilmek için sahaya çıkacak. Kazanan takım adını Son 16 Turu'na yazdırırken, kaybeden ekip turnuvaya veda edecek. Futbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen mücadele, Dünya Kupası'nın en heyecan verici karşılaşmalarından biri olmaya aday.