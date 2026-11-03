Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı verileriyle birlikte 2027 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamasına dayanan bu veri, yeni yılda trafik cezalarına yansıyacak artış miktarını da ortaya koydu.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanacak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmiyet kazanacak olan yeni tarife, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren güncel rakamlarla birlikte kural ihlallerinin maliyeti önemli ölçüde yükselecek.

EN YÜKSEK CEZA DRİFT VE SAHTE PLAKAYA

Yeni oranlamaya göre belirlenen ve 2027 başından itibaren uygulanması beklenen ceza tutarları netleşmeye başladı. Kırmızı ışık ihlali ve direksiyon başında telefonla konuşma cezası 6 bin 391 TL'ye, yüksek sesle müzik dinleme cezası 3 bin 834 TL'ye, u dönüşü kural ihlali bin 278 TL'ye çıkıyor. Hatalı sollama ve muayenesiz araç kullanma cezası 3 bin 475 TL olarak güncellenirken; kask takmayan motosiklet sürücüleri 3 bin 195 TL, hatalı park edenler bin 592 TL, yaya geçidi kurallarına uymayanlar ise 7 bin 237 TL ödeyecek. Trafik güvenliğini en çok tehlikeye atan ihlallerden drift atmak ve sahte plaka kullanmak ise 178 bin 962 TL'lik rekor ceza ile yaptırıma tabi tutulacak.

HIZ SINIRI İHLALLERİNDE YENİ KADEMELER NELER?

Yerleşim yeri içindeki hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar da aşım miktarına göre detaylandırıldı. Yeni tabloya göre hız sınırını 6-10 km/s aşanlar 2 bin 556 TL, 11-15 km/s aşanlar 5 bin 113 TL, 16-20 km/s aşanlar 7 bin 669 TL, 21-25 km/s aşanlar ise 10 bin 226 TL ceza ile karşılaşacak. İhlalin boyutu arttıkça ceza miktarı da katlanarak yükselecek; 26-35 km/s aşımında 15 bin 339 TL, 36-45 km/s aşımında 19 bin 174 TL, 46-55 km/s aşımında 25 bin 566 TL ve 56-65 km/s aşımında 31 bin 957 TL tutarında işlem uygulanması bekleniyor.