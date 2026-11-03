Toyota Kasım 2026 fiyat listesi ve kampanyaları açıklandı
Toyota Kasım 2026 fiyat listesi ve kampanyaları açıklandı
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Serbest piyasada gram altın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 16:00 itibarıyla 6.321,12 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,29 geriledi. Çeyrek altın 10.391,50 lira, Cumhuriyet altını 42.438,00 lira seviyesinde. Ons altın 3.932,38 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 50,0034, euro 55,9472 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.320,09 6.321,12
Çeyrek altın 10.158,97 10.391,50
Yarım altın 20.254,45 20.783,01
Tam altın 40.635,88 41.438,90
Cumhuriyet altını 41.801,00 42.438,00
Ata altın 41.905,76 42.964,26
22 ayar bilezik (gram) 5.790,61 5.796,36
14 ayar altın (gram) 3.619,13 3.622,73
Has altın (gram) 6.288,49 6.289,51
Gümüş (gram) 79,73 79,81

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,9912 50,0034
Euro 55,9393 55,9472
Sterlin 67,0995 67,1059

Fiyatlar 3 Kasım 2026 saat 16:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Muhabir: Haber Merkezi