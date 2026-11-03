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Fiyatlar 3 Kasım 2026 saat 16:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 16:00 itibarıyla 6.321,12 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,29 geriledi. Çeyrek altın 10.391,50 lira, Cumhuriyet altını 42.438,00 lira seviyesinde. Ons altın 3.932,38 dolardan işlem görüyor.

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