Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2027 yılında sürücü belgesi harçlarına yansıyacak zam oranı belli oldu. Yeni yıldan itibaren ehliyet harçlarında yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı uygulanacak.

Belirlenen yeniden değerleme oranı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu oran doğrultusunda, B sınıfı ve motosiklet ehliyeti dahil tüm sürücü belgesi harç tutarları; değerli kağıt bedelleri ve vakıf paylarıyla birlikte yeniden hesaplanarak tahsil edilmeye başlanacak.

ZAMLI TARİFEDEN NASIL ETKİLENİLMEZ?

Sürücü kursu eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan ancak henüz harç ödemesini yapmayan adayların, yüzde 27,83'lük artıştan etkilenmemek için işlemlerini hızlandırması gerekiyor. Harç ödeme işlemlerini 2026 yılı bitmeden tamamlayan adaylar, yeni yıl zammından muaf tutularak mevcut tarifeden yararlanabilecek.

KESİN RAKAMLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranı otomatik olarak devreye girse de, Cumhurbaşkanı'nın bu harç ve vergi oranlarında indirim veya artırım yapma yetkisi bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüteceği son çalışmaların ardından kesinleşecek olan 2027 yılı ehliyet harç tutarlarının, yıl sonunda Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanması bekleniyor.