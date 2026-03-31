U21 Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşma sırasında bir anda yere yığıldı. Yaşanan olay, hem saha içindeki oyuncular hem de tribünlerde büyük endişeye yol açtı.

Karşılaşmanın devam ettiği dakikalarda kulübe önünde fenalaşan Korkmaz için sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. İlk müdahalenin ardından ambulansın sahaya çağrıldığı görüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olayın hemen ardından sağlık görevlileri Egemen Korkmaz’a sahada ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından deneyimli teknik adamın durumu kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Futbolcuların ve teknik heyetin büyük bir panik yaşadığı anlarda maç kısa süreliğine durdu.

DURUMUNA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Egemen Korkmaz’ın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı. İlk bilgiler, durumunun netleşmesi için kontrollerin sürdüğü yönünde.