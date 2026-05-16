Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında alınan Mykonos galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, sosyal medya üzerinden kendisini hedef alan Hapoel IBI Başkanı Ofer Yannay'a yanıt verdi.

GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

İki isim arasındaki gerilimin temelinde, Ataman'ın kendi oyuncusuna yönelik eleştirileri yatıyor. Ergin Ataman, EuroLeague play-off serisinde Valencia ile oynanan beşinci maçın devre arasında, oyuncusu TJ Shorts için "O sahadayken dörde beş hücum ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösteren Hapoel Başkanı Ofer Yannay, Ataman'ın tavrını eleştirerek, "Duyduğuma göre oyuncuların bir koçları olmadığını düşünüyorlar" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Aktarılan bilgilere göre bu sözler, Ataman'ın maç sonu basın toplantısındaki ana gündem maddelerinden biri haline geldi.

ATAMAN'IN YANITI NE OLDU?

Basın mensuplarının sorularını yanıtlarken İsrailli başkanı tanımadığını vurgulayan Ataman, Yannay'ın sadece kendi takımı, koçu ve oyuncularıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti. Karşı tarafın tavrının yanlış olduğunu savunan tecrübeli antrenör, "Belki iyi birisindir ama çok saygısızsın. Git kendi aldığın sonuçlara bak, bu EuroLeague'deki ilk sezonundu. Benim hakkımda konuşmaya hakkın yok" dedi.

BÜTÇE VE ŞAMPİYONLUK GÖNDERMESİ

Kariyerindeki üç EuroLeague şampiyonluğunu hatırlatan Ataman, Hapoel'in gelecek sezonki bütçe iddiaları üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Yannay'ın yeni sezon için 75 milyon bütçe ayıracağını duyduğunu ifade eden Ataman, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu mantaliteyle bütçen 75 değil, 100 milyon bile olsa hiçbir şey kazanamazsın. Asla benim seviyeme gelemezsin. Bu kafayla tek bir EuroLeague bile kazanamazsın. Çeneni kapa ve kendi takımın hakkında konuş."