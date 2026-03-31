Türkiye’de 5G sürecinin hız kazanmasıyla birlikte operatörler arasındaki rekabet de arttı. Bu kapsamda Turkcell, “5G ile Beşliyoruz” kampanyasıyla abonelerine dikkat çeken bir avantaj sundu. Kampanya ile kullanıcıların mevcut internet kotası 5 katına kadar artırılıyor.

Özellikle yoğun internet kullanımının olduğu Antalya, Alanya ve turizm bölgelerinde bu tür kampanyaların yaz sezonu öncesi önemli bir rahatlama sağlaması bekleniyor.

5 KAT İNTERNET HEDİYESİ NASIL ALINIR?

Turkcell’in sunduğu kampanyadan yararlanmak oldukça kolay. Kullanıcılar farklı yöntemlerle başvuru yapabiliyor:

- SMS ile: Mesaj bölümüne 5KAT yazıp 2200’a göndererek

- Müşteri hizmetleri: 532 numaralı hat üzerinden

- Mobil uygulama: “Hediye Havuzu” bölümünden

Başvurunun ardından gelen onay mesajı ile birlikte internet hakkı otomatik olarak tanımlanıyor.

KAMPANYA NELER SUNUYOR?

Kampanya kapsamında kullanıcıların mevcut paketleri katlanarak artıyor. Örneğin 5 GB interneti olan bir kullanıcı, kampanya sonrası 25 GB kullanabiliyor.

- Yapboz paketlerde: Doğrudan 40 GB hediye veriliyor

- Dev paketlerde: Yıllık kotanın aylık karşılığı üzerinden 5 kat artış uygulanıyor

Bu sistem, özellikle video izleme, sosyal medya ve oyun kullanımında ciddi bir avantaj sağlıyor.

KULLANIM ŞARTLARINA DİKKAT

Kampanyadan yararlanırken bazı önemli kurallar bulunuyor:

- Hotspot kullanımı yok: İnternet başka cihazlarla paylaşılamıyor

- Devretme yok: Kullanılmayan haklar ay sonunda siliniyor

- Yurt içi kullanım: Hediye internet sadece Türkiye’de geçerli

- Sorgulama: Kalan haklar için KALAN yazıp 2200’a gönderilebiliyor