Antalya hurda teşviki son durum başlığı altında gündeme gelen yeni gelişme, kentte hem araç sahiplerini hem de galericileri hareketlendirdi. Hurda araç karşılığı ÖTV muafiyeti 2026 düzenlemesi beklentisi, özellikle ekonomik değerini kaybetmiş eski model araç sahiplerinde ciddi bir beklenti oluşturdu.

Yediemin otoparklarında uzun süredir bekleyen araçlara ilişkin mevcut tebliğin yürürlükten kaldırılması, hurda araçların nasıl tasfiye edileceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Antalya gibi araç yoğunluğunun her yıl arttığı bir şehirde bu adım, piyasayı doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

YEDİEMİN OTOPARKLARINDA BELİRSİZLİK

Kaldırılan düzenleme, haczi kaldırılmış malların tasfiye sürecini belirliyordu. Bu kapsamda özellikle yediemin otoparkı araçları için satış ve elden çıkarma işlemleri çerçeveye bağlanmıştı.

Türkiye genelinde yüz binlerce aracın yediemin alanlarında beklediği ifade edilirken, Antalya’da da uzun süredir park halinde olan ve ekonomik değerini büyük ölçüde yitirmiş araçların bulunduğu belirtiliyor. Birçoğunun yeniden trafiğe çıkabilmesi için ciddi bakım maliyeti gerekiyor.

Şimdi soru şu: Bu araçlar hurda kapsamına alınarak ÖTV avantajlı yeni araç sürecine dahil edilecek mi?

HURDA TEŞVİKİ ANTALYA’DA SATIŞLARI ETKİLER Mİ?

Meclis komisyonlarında görüşülmesi beklenen hurda araç karşılığı ÖTV avantajı teklifi, Antalya’daki otomotiv sektörü temsilcilerinin de gündeminde. Turizm sezonu öncesi araç talebinin arttığı kentte, böyle bir düzenleme sıfır araç satışlarını canlandırabilir.

Özellikle yüksek yakıt tüketen ve çevre standartlarını karşılamayan eski araçların trafikten çekilmesi hedefleniyor. Yerine daha yeni ve düşük emisyonlu araçların kazandırılması planlanıyor.

Yaz gelmeden araç değiştirmek isteyenler beklemede. Kimse acele etmek istemiyor.

ÖTV MUAFİYETİ ŞARTLARI NASIL ŞEKİLLENEBİLİR?

Henüz kesinleşmiş bir yasa bulunmuyor. Ancak kamuoyunda konuşulan senaryolara göre düzenlemede şu başlıklar yer alabilir:

Belirli yaşın üzerindeki araçların hurdaya ayrılması

Yeni alınan aracın belirli bir süre satılamaması

Motor hacmi ve araç bedeline göre vergi avantajı sınırı getirilmesi

Yerli üretim araçlara öncelik tanınması

ÖTV’siz sıfır araç şartları 2026 kapsamında özellikle yerli üretim vurgusunun öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

ANTALYA PİYASASINDA BEKLE-GÖR DÖNEMİ

Hurda teşviki beklentisi, Antalya’da araç almayı planlayan birçok kişinin kararını ertelemesine yol açtı. Bayiler net düzenleme çıkmadan kampanya planlaması yapmıyor. İkinci el piyasasında ise temkinli bir durgunluk hissediliyor.

Bir yandan kredi faizleri, bir yandan araç fiyatları… Hesap yapan çok. Net karar ise henüz yok.

Yeni hukuki çerçevenin nasıl şekilleneceği, Antalya hurda araç ÖTV muafiyeti son gelişmeler başlığı altında önümüzdeki günlerde netleşecek. Gözler Meclis’te.