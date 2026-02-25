Dinek Mahallesi’ndeki seyir terasında manzara izleyen 44 yaşındaki bir kişi, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Alanya Dinek Mahallesi seyir terasında meydana gelen düşme olayı, akşam saatlerinde çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre 44 yaşındaki İ.G., manzara izlediği sırada bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı yuvarlandı.

ZORLU ARAZİDE ZAMANLA YARIŞ

Sert zemine düşen şahsın yaralandığını gören vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayalık ve engebeli araziye ulaşmakta güçlük çeken ekipler, dikkatli bir çalışma yürüttü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sedye yardımıyla bulunduğu noktadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan İ.G.’nin tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, polis ekipleri Alanya Dinek seyir terasında meydana gelen düşme olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Seyir terasları özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Ancak kayalık ve korkuluk bulunmayan alanlarda bir anlık dikkatsizlik ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Dün akşam yaşanan olay da bunu bir kez daha hatırlattı.