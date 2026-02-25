Türkiye genelinde tırmanışa geçen emlak piyasasında sinsi bir tuzak gün yüzüne çıktı. Gayrimenkul ilanlarında sunulan devasa ölçüler ile tapudaki gerçek net kullanım alanı arasındaki uçurum, binlerce liralık maddi kayıplara zemin hazırlıyor. Emlak hareketliliğinin ve yabancı talebinin sürekli yüksek olduğu Alanya'da da yatırımcıları ve ev hayali kuran vatandaşları yakından ilgilendiren bu "fırsatçılık", tapu dairesinde acı bir sürprizle son buluyor.

ORTAK ALANLAR FATURAYA EKLENİYOR

Gayrimenkul pazarlamasında başvurulan en yaygın hilelerin başında, binaya ait ortak alanların evin içine dahil edilmesi geliyor. Fırsatçı satıcılar ve bazı aracılar; sığınak, asansör boşluğu, otopark ve merdiven sahanlığı gibi alanların paylarını dairenin net metrekaresine ekleyerek vitrine koyuyor. NTV’den Canan Yıldırım’ın aktardığı habere göre; geniş yaşam alanı vaadiyle 100 metrekare olarak ilana koyulan bir gayrimenkul, resmi ekspertiz raporu veya tapu tescili sırasında 75 metrekareye kadar düşebiliyor. Kaybolan bu 25 metrekare, alıcının cebinden çıkan on binlerce liranın kelimenin tam anlamıyla boşa gitmesi demek.

UZMANINDAN NET ÇAĞRI: BEYANA KANMAYIN ÖLÇÜN

Büyük umutlarla girilen tapu işlemlerindeki heyecan, en kritik detay olan "net-brüt" ayrımının gözden kaçmasına yol açabiliyor. Alanya gibi konut sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerdeki alıcılar için de hayati önem taşıyan uyarılarda bulunan İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, körü körüne güvenmenin faturasının ağır olacağını vurguladı. Aşa, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için, "Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip kendisi ölçecek. Sadece satıcının beyanına bakarak karar verilmemeli" ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMEYİ İPTAL VE TAZMİNAT HAKKI MASADA

Peki, bu gizli tuzağa düşen tüketiciler ne yapmalı? İlan ile gerçek ölçümler arasında farklılık bulunması, yasalar önünde ağır yaptırımları beraberinde getiriyor. Nizamettin Aşa'nın da dikkat çektiği üzere; metrekaresi eksik çıkan bir daire hukuken doğrudan "ayıplı mal" veya "ayıplı hizmet" statüsüne giriyor. Durumu fark eden vatandaşın derhal sözleşmeden cayma ve dönme hakkı bulunuyor. İşlemden vazgeçen alıcı, ödediği kaporayı kuruşu kuruşuna geri alabilmenin yanı sıra, uğradığı zararın telafisi için satıcıya tazminat davası açma hakkına da kavuşuyor.