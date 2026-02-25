250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Manisa Şehzadeler ve Akhisar’daki konutlar için kura tamamlandı. Hak sahipleri sonuçları TOKİ’nin resmi kanallarından öğrenebiliyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 Bin Sosyal Konut Projesi Manisa kura sonuçları açıklandı. 25 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Manisa’nın Şehzadeler ve Akhisar ilçelerinde inşa edilen konutların hak sahipleri belli oldu.

Başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçları TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip etti. Özellikle dar ve orta gelirli aileler için büyük önem taşıyan proje, Manisa genelinde yoğun ilgi gördü.

ŞEHZADELER SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLARI

Manisa Şehzadeler ilçesinde toplam 1.380 sosyal konut için kura çekildi.

2+1 konut: 1.172 adet

1.172 adet 3+1 konut: 208 adet

Kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar, 09 Mart – 17 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Manisa’daki ilgili şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak.

Etaplara göre sözleşme imzalanacak şubeler şöyle:

1. Etap (706 konut): Manisa Şubesi

Manisa Şubesi 2. Etap (468 konut): Manisa Mesir Şubesi

Manisa Mesir Şubesi 3. Etap (206 konut): Manisa Sanayi Sitesi Şubesi

AKHİSAR MEDAR MAHALLESİ PROJESİ

Akhisar Medar Mahallesi sosyal konut kura sonuçları da aynı gün açıklandı. İlçede toplam 267 konut için kura çekimi tamamlandı.

2+1 konut: 171 adet

171 adet 3+1 konut: 96 adet

Kura ile hak kazanan vatandaşlar, belirtilen takvim doğrultusunda sözleşme sürecini tamamlayarak konut sahibi olabilecek.

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Manisa TOKİ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve YouTube canlı yayını üzerinden duyuruldu. Hak sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla sonuç sorgulaması yapabiliyor.

Türkiye genelinde devam eden TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kura sonuçları 2026 süreci, dar gelirli aileler için konut erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.