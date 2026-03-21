ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar 22. gününe girerken, İran tarafı can kaybının binin üzerine çıktığını bildiriyor. Tahran başta olmak üzere çok sayıda kent hedef alınırken, sahada tansiyon düşmüyor. İran’a yönelik olası bir kara harekâtının da gündemde olduğu yönünde değerlendirmeler yapılırken, İran ise savaşın ilk gününden bu yana İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırılarını sürdürdüğünü duyuruyor. Son gelişmede İran, İsrail’e yönelik 6 dalga halinde füze saldırısı düzenlediğini ve hedefin ağırlıklı olarak Dimona Nükleer Santrali’nin bulunduğu güney bölgesi olduğunu açıkladı. Saldırı anlarına ait görüntülerde bölgede şiddetli patlamalar yaşandığı görülüyor. Araya sıkışıyor ama, bu tür haberler gelince herkesin aklı aynı yere gidiyor: “Enerji, yakıt, gıda… yine zam mı?” Savaşın uzaması, Alanya’daki pazardan faturaya kadar her şeyi dolaylı etkileyebiliyor. Öte yandan bu sabah İran’daki Natanz Nükleer Tesisinin vurulduğu bilgisi gündeme geldi. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Natanz’ın bulunduğu bölgeye İsrail savaş uçaklarının herhangi bir saldırı düzenlemediğini savundu. Aynı açıklamada, “savaş koşulları” gerekçesiyle ABD’nin İran’daki faaliyetlerine ilişkin yorum yapılmayacağı da belirtildi. Natanz tesisi daha önce de hedef olmuştu. Savaşın ilk günlerinde ABD ve İsrail’in Natanz’a saldırı düzenlediği aktarılmış, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uydu görüntülerine dayanarak tesisin giriş binalarında hasar bulunduğunu doğrulamıştı. Ajans, o saldırı için radyolojik bir sorun beklenmediğini, ayrıca radyasyon artışı tespit edilmediğini bildirmişti. Savaşın başlangıcına ilişkin verilen bilgilere göre İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlattı. İran da buna karşılık olarak İsrail’in yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ABD üslerinin bulunduğu ülkelerde belirlediğini söylediği hedeflere saldırılar düzenledi. İranlı yetkililerin paylaştığı son rakamlara göre ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı. Açıklamalarda, İran lideri Ali Hamaneyin yanı sıra çok sayıda üst düzey ismin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Bir vatandaşın sözleriyle, “Biz burada işimize gücümüze bakıyoruz ama bir anda ekranlarda patlama… insanın içi cız ediyor.” Gelişmeler yakından izleniyor. Kurumlar cephesinde ise İsrail ordusunun Natanz açıklaması ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın daha önceki tespitleri, nükleer tesislerle ilgili haberlerde belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor; yeni saldırıların etkisine dair net tablo ise zamanla ortaya çıkacak, gibi.

Muhabir: Haber Merkezi