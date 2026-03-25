Antalya Konyaaltı’nda bir ilkokulda yaşanan olayda, velinin iddiasına göre öğretmen öğrenciyi darbetti. Aile hem polise hem de CİMER’e başvurdu.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde öğretmen şiddeti iddiası gündeme geldi. 37 yaşındaki Sevilay Can, 8 yaşındaki oğlu Alperen Ö.’nün öğretmeni tarafından darbedildiğini ve tehdit edildiğini öne sürerek resmi şikayette bulundu.

VELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İddiaya göre olay, Konyaaltı’ndaki Hurma Yarbay Pınar İlkokulu’nda yaşandı. 2’nci sınıf öğrencisi Alperen Ö., okul çıkışında annesini görüntülü arayarak omuzlarındaki morlukları gösterdi. Anne Sevilay Can, eve döndüğünde çocuğuna ne olduğunu sordu.

Çocuğun anlatımına göre öğretmen S.Ö., Alperen’i omuzlarından tutarak sarstı ve “Seni karanlık odaya hapsederim” diyerek tehdit etti. Küçük çocuk, canının çok yandığını söylemesine rağmen öğretmenin bırakmadığını iddia etti.

DARP RAPORU ALINDI

Anne Can, oğlunun vücudundaki morlukların fotoğraflarını çekti. Daha sonra sağlık kuruluşuna giderek darp raporu aldı. Ardından polis merkezine başvurarak ve CİMER üzerinden şikayette bulundu.

Velinin iddiasına göre öğretmene gönderilen fotoğraflara ise herhangi bir geri dönüş yapılmadı. Okul yönetimiyle de görüşen aile, çocuğun sınıfının değiştirilmesini talep etti.

Şey… çocuk görüntülü arayıp omzunu gösterince insanın aklı duruyor bir an. Normal değil yani.

“DİĞER ÇOCUKLARA DA YAPILDI” İDDİASI

Sevilay Can, aynı öğretmenin sınıftaki diğer öğrencilere de benzer davranışlarda bulunduğunu ileri sürdü. Bazı velilerle yapılan yazışmalarda, çocukların omuzlarında kızarıklık ve ağrı şikayetlerinin olduğu iddia edildi.

Can, “Sadece benim çocuğuma değil, başka çocuklara da aynı şekilde davranıldığına dair yazışmalar var” diyerek elindeki belgeleri yetkililere sunduğunu ifade etti.

ÇOCUK OKULA GİTMEK İSTEMİYOR

Olayın ardından küçük Alperen’in psikolojik olarak etkilendiği belirtiliyor. Aileye göre çocuk geceleri uyuyamıyor ve okula gitmek istemiyor.

Anne Can, “Bir çocuk kendine bu şekilde zarar veremez. Oğlum korkuyor, öğretmeniyle aynı ortamda bulunmak istemiyor” diyerek öğretmen hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Bir yandan da şu var… çocukların okula giderken korkması, bu şehirde kimsenin kabul edebileceği bir şey değil.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Olayla ilgili resmi başvuruların ardından yetkili kurumların inceleme başlatması bekleniyor. Antalya’da öğretmen şiddeti iddiası soruşturması kapsamında hem idari hem de adli süreçlerin yürütüleceği ifade ediliyor.

Veliler ise sürecin şeffaf yürütülmesini ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını istiyor.