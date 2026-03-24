GÖREVİ HALİL BAŞARAN DEVRALIYOR
Başkan Göktepe’nin tedavi gördüğü 5 günlük süre boyunca, Alanya Ziraat Odası Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Halil Başaran vekalet edecek. Odanın faaliyetlerinin ve üreticilere verilen hizmetlerin aksamadan devam edeceği bildirildi.
Göktepe, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli üreticilerimiz; yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle 5 gün süreyle tedavi altında olacağım. Bu süreçte telefonlarınıza cevap verememem halinde anlayışınıza sığınıyor, kusuruma bakmamanızı rica ediyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle tüm üreticilerimize bereketli ve hayırlı kazançlar dilerim."
