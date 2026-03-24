Alanya’da jandarmanın “dur” ihtarına uymayan 19 yaşındaki sürücüye toplam 425 bin TL ceza kesildi. Araç trafikten men edilirken, adli süreç de başlatıldı.

GÜNEY MAHALLESİ’NDE KOVALAMACA

Alanya’da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma cezası bu kez oldukça ağır oldu. Olay, Alanya’nın Güney Mahallesi’nde yaşandı. Trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, bir aracı durdurmak istedi ama sürücü durmadı. 19 yaşındaki A.G., 07 BR 256 plakalı otomobille kaçmaya başladı.

Kısa süren kovalamacanın ardından araç ekipler tarafından durduruldu. Kaçış uzun sürmedi ama sonuç ağır oldu.

CEZA KALEM KALEM YAZILDI

Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin iptal olduğu ve alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine birden fazla ihlalden işlem yapıldı.

A.G.’ye;

- “Dur” ihtarına uymamak

- Ehliyetsiz araç kullanmak

- Alkollü araç kullanmak

gerekçeleriyle toplamda 425 bin TL idari para cezası kesildi.

Bu rakam, son dönemde Alanya’da kesilen en yüksek trafik cezalarından biri olarak kayda geçti.

ARAÇ 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ceza bununla da sınırlı kalmadı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.

Bir anlık karar… direksiyon başına geçmek. Ama sonucu aylarca sürecek bir maddi yük. Biraz acele, biraz umursamazlık — sonra olan oluyor.

ALANYA’DA DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Son dönemde Alanya’da trafik denetimleri ve ehliyetsiz sürücü cezaları sıklaşmış durumda. Özellikle genç sürücülerde artan ihlaller, ekiplerin kontrollerini artırmasına neden oluyor.

Yetkililer, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanımının hem sürücüler hem de diğer vatandaşlar için ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor.

Bir vatandaşın dediği gibi: “Direksiyon şaka kaldırmıyor.”