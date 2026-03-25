Ağrı’da görev sırasında yaşanan askeri araç kazasında şehit olan Selman Akarsel’in acı haberi Konya’daki ailesine ulaştı. Genç askerin cenazesi bugün toprağa veriliyor.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Ağrı’da görev sırasında meydana gelen askeri araç kazasında Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel şehit oldu. 26 yaşındaki Akarsel’in şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından sağlık ekipleri eşliğinde Konya’nın Karatay ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Bekar olduğu öğrenilen genç askerin ailesi, acı haberle birlikte büyük üzüntü yaşadı. Haber sonrası şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

CENAZE BUGÜN DEFNEDİLECEK

Şehit Selman Akarsel için bugün öğle namazına müteakip Konya Şehitliği Namazgahı’nda cenaze namazı kılınacak. Ardından genç asker, dualar eşliğinde Konya Şehitliği’nde toprağa verilecek.

Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Bir asker daha… Evine dönemedi. Bu tür haberler, özellikle askere giden gençlerin ailelerinde hep aynı endişeyi bırakıyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA DA YANKI BULDU

Konya’dan gelen bu acı haber, Antalya ve Alanya başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında da üzüntüyle karşılandı. Sosyal medyada çok sayıda vatandaş, şehit için taziye mesajları paylaştı.

Şehidin görev yaptığı birliğe ilişkin resmi açıklamaların ise ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor…