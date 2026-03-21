Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası başlatılan soruşturmada, camide yarı çıplak dans eden kişi gözaltına alındı. Olay, Türkiye genelinde büyük tartışma yarattı.

TikTok’ta paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, bir kişinin camide yarı çıplak şekilde dans ettiği ve küfürlü şarkılar eşliğinde içerik ürettiği görüldü. Paylaşımlar kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, sosyal medyada sert tepkiler yükseldi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Görüntülerdeki kişinin Emircan Yılmaz olduğu iddia edildi. Videolarda yalnızca dans değil, başka bir camide rap müzik eşliğinde içerik üretildiği de dikkat çekti. Kullanıcıların bir kısmı videoya yorum yaparak “kendine gel, camidesin” şeklinde uyarılarda bulundu.

Ancak paylaşımların sahibi olduğu belirtilen kişi, gelen tepkilere “fark eder mi?” yanıtını verdi. Bu ifade, tartışmayı daha da büyüttü.

Birçok kullanıcı, dini mekânda uygunsuz davranış olarak nitelendirdiği görüntülere tepki gösterirken, konunun yasal boyuta taşınması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Emircan Yılmaz hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, özellikle dini mekânlarda toplumun hassasiyetlerini zedeleyen davranışlara karşı hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini açıkladı.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Sosyal medya üzerinden yayılan bu tür içeriklerin, toplumsal değerler ve kamu düzeni açısından daha sıkı denetleneceği ifade ediliyor.

... İnsanlar ne diyeceğini bilemedi aslında. Kimisi izledi geçti, kimisi sinirlendi.

Bu tarz içeriklerin artması, özellikle gençler arasında “sınır nerede başlıyor, nerede bitiyor” sorusunu da yeniden gündeme getirdi. Bir kullanıcı şöyle yazdı: “Abi tamam sosyal medya ama… bu başka.”

Olayın yankısı sürüyor. Gözler şimdi verilecek kararda.