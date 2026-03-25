Fenerbahçe’nin yeni sezon için kurduğu transfer planına bu kez Avrupa futbolunun iki ağır ismi eklendi. İddiaya göre sarı-lacivertlilerin listesinde Real Madrid’in savunmacısı Antonio Rüdiger ile Barcelona’nın golcüsü Robert Lewandowski de yer alıyor.

Haberin odağındaki iki isim de kendi mevkilerinde “oyunun gidişatını değiştirebilen” yıldızlar olarak görülüyor. Rüdiger’in savunmada sertliği ve liderliği, Lewandowski’nin ise ceza sahası bitiriciliğiyle öne çıktığı biliniyor. Bu yüzden kulislerde konuşulan senaryo, Fenerbahçe’nin sezon biter bitmez peş peşe hamle yapabileceği yönünde.

Bu arada taraftarın kafası da karışık: “Gerçekten olur mu, yoksa yine yaz dönemi manşeti mi?” diyen çok. Bir başka taraftar da kısa kısa, “Biri stoper, biri golcü… keşke” diye konuşuyor.

İddiaların öne çıktığı nokta, Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde hem savunmayı hem de hücum hattını aynı anda güçlendirecek bir plan kurgulaması. Böyle bir hamle gerçekleşirse, sadece Süper Lig’de değil Avrupa vitrininde de ses getirebilecek bir kadro hamlesi anlamına gelecek. Tabii bu işin maliyeti var; transfer bütçesi, maaş dengesi, yabancı oyuncu planı derken…

Alanya ve Antalya hattında da bu tür “büyük yıldız” söylentileri yakından izleniyor çünkü sezonun gidişatı, deplasman maçlarının havası, bilet ilgisi ve hatta şehirdeki maç günü hareketliliği bile etkileniyor. Futbol konuşulunca evdeki gündem bile değişiyor; kimi akşam yemeğinde, kimi iş çıkışı serviste tek konu oluyor.

Şu aşamada ortada kesinleşmiş bir imza ya da resmi açıklama yok. Gündeme gelen iki ismin, Fenerbahçe’nin sezon sonu transfer çalışmaları kapsamında “listeye girdiği” iddiası konuşuluyor, o kadar. Gelişmeler netleştiğinde gözler kulübün yapacağı açıklamalarda olacak.

Kulüpler ve ilgili taraflardan resmi doğrulama gelmeden, süreç transfer iddiası olarak takip ediliyor.