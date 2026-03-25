Konya’da iş arayanlara önemli fırsat: İŞKUR üzerinden yapılacak toplu görüşmeyle hastaneye 50 personel alınacak

Konya’da iş arayan binlerce kişi için dikkat çeken bir ilan geldi. Konya Şehir Hastanesi personel alımı 2026 kapsamında toplam 50 kişi istihdam edilecek. Başvurular, İŞKUR toplu iş görüşmesi Konya üzerinden yapılacak ve süreç oldukça kısa sürede tamamlanacak.

50 KİŞİLİK ALIMDA HANGİ KADROLAR VAR?

Yapılacak alımlar üç farklı pozisyonda gerçekleşecek. Özellikle düşük eğitim şartı nedeniyle geniş bir başvuru kitlesi oluşması bekleniyor:

• 10 garson

• 20 temizlik görevlisi

• 20 hasta taşıma personeli (beden işçisi)

Bu kadrolar, hastanenin günlük işleyişinde kritik görevler üstlenecek. Özellikle hastane personel alımı Konya İŞKUR ilanı, uzun süredir iş arayanlar için yeni bir kapı anlamına geliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NE?

İlana başvurmak isteyen adaylar için belirlenen kriterler oldukça esnek tutuldu. Bu da başvuru sayısının yüksek olabileceğini gösteriyor.

• En az ilkokul mezunu olmak

• 18 – 50 yaş aralığında bulunmak

• Kadın ve erkek adaylar başvurabilir

Özellikle eğitim şartının düşük tutulması, işsizliğin yoğun hissedildiği bu dönemde birçok kişi için fırsat yaratıyor. Evine düzenli gelir götürmek isteyenler için bu ilan önemli bir seçenek.

Aslında… böyle ilanlar çıktığında sabahın erken saatlerinden itibaren İŞKUR önünde kalabalık oluşuyor. Yine benzer bir tablo bekleniyor.

GÖRÜŞME TARİHİ VE YERİ

Toplu iş görüşmesi için tarih netleşti:

📅 26 Mart 2026 Perşembe

⏰ Saat 14.00

📍 İŞKUR İl Müdürlüğü

Adayların belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor. Geç kalanlar sürece dahil edilmeyebilir.

ÇALIŞMA ŞARTLARI NASIL OLACAK?

İşe alınacak personelin vardiyalı sistemde çalışacağı açıklandı. Ayrıca çalışanlara servis imkânı sağlanacak.

Bu da özellikle şehir merkezine uzak mahallelerde yaşayanlar için önemli bir avantaj. Çünkü ulaşım maliyeti… ciddi bir yük olabiliyor.

Konya’daki bu alım, benzer şekilde Antalya ve Alanya gibi şehirlerde de sağlık sektörü istihdamının artabileceği yönünde beklenti oluşturdu.

YOĞUN BAŞVURU BEKLENİYOR

İlanın duyulmasının ardından özellikle sosyal medyada büyük ilgi oluştu. Konya iş ilanları hastane personel alımı aramaları hızla artarken, yüzlerce kişinin görüşmeye katılması bekleniyor.

Başvuru şartlarının kolay olması… aslında en büyük rekabet nedeni olacak.