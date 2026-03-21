Alanya’nın kanayan yarası haline gelen trafik kazalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Yeni çevreyolu güzergahında, trafik akışının yoğun olduğu kritik bir noktada meydana gelen son olay, ilçedeki yol ve sürüş güvenliği endişelerini bir kez daha zirveye taşıdı.

TÜNEL GİRİŞİNDE KAN DONDURAN ANLAR

Kaza, Tosmur Mahallesi güzergahında yer alan Başkent Hastanesi kavşağında gerçekleşti. Yeni çevreyolundaki tünel girişine metreler kala yaşanan olayda, bir motosikletin karıştığı şiddetli kaza acı bir sonla neticelendi. Çevredeki vatandaşların ve yoldan geçen diğer sürücülerin korku dolu bakışları arasında yaşanan feci olayın ardından bölgede büyük bir panik hakim oldu.

BİTMEYEN MOTOSİKLET KABUSU

Bölgeden alınan teyitli bilgilere göre kazada başrolü yine bir motosikletin oynaması, Alanya yollarındaki iki tekerlekli araç riskini en ağır şekilde tekrar gündeme getirdi. Özellikle çevreyolu bağlantı noktalarında ve tünel girişlerinde art arda yaşanan bu trajediler, güzergahı kullanan sürücüler için büyük bir tehlike arz etmeye devam ediyor. Kaza mahallindeki adli ve idari süreç devam ederken, olay bölgedeki trafik güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.