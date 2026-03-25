İstanbul merkezli soruşturmada iş, spor ve magazin dünyasından dikkat çeken isimler gözaltına alındı. Listede Burak Elmas ve Fikret Orman da var.

İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, iş ve magazin dünyasından tanınmış isimleri gündeme taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyonlarda aralarında Burak Elmas ve Fikret Orman’ın da bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 14’ünün yakalandığı, 2 şüpheli için ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü açıklandı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında iş, cemiyet ve magazin dünyasından tanınan kişiler yer aldı. Listede şu isimler bulunuyor:

Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Didem Soydan başta olmak üzere toplam 16 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bu durum, soruşturmanın sadece bireysel değil, geniş bir çevreyi kapsayan bir dosya olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞEBİLİR

Yetkililerden edinilen ilk bilgilere göre, operasyonun devam edebileceği ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Dosyada elde edilen delillerin incelenmesiyle birlikte soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ifade ediliyor.

Şehir dışında yaşayanlar için bu tür operasyonlar uzak gibi görünüyor ama… aslında mesele sadece İstanbul değil. Uyuşturucuya dair dosyalar son dönemde Türkiye genelinde daha sık karşımıza çıkıyor. Bu da işin artık daha geniş bir tabloya yayıldığını gösteriyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Sürecin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Kim ne diyecek, kim serbest kalacak…