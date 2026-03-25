Konya elektrik kesintisi 25 Mart 2026 listesi açıklandı. Karatay, Meram ve Selçuklu’da birçok mahallede uzun süreli kesintiler yaşanacak.

Konya’da 25 Mart 2026 elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. MEDAŞ tarafından planlanan çalışmalar kapsamında Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde gün boyu sürecek kesintiler uygulanacak. Konya mahalle mahalle elektrik kesintisi listesi vatandaşların günlük planlarını doğrudan etkileyecek.

Özellikle sabah saatlerinden itibaren başlayacak kesintiler, gün içinde farklı saat aralıklarında devam edecek. Bu durum, evde çalışanlar, küçük esnaf ve üretim yapan işletmeler için ciddi bir aksama anlamına geliyor.

KARATAY’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Karatay ilçesinde kesintiler sabah saat 09.00’da başlayacak. Başak Mahallesi’nde Çolak Hacı, Çopur, Tayyarlar sokakları ile Mizan Caddesi elektrik alamayacak. Aynı saatlerde Erler Mahallesi’nde Saraçoğlu Caddesi de kesinti kapsamında yer alıyor.

Saat 10.00’dan itibaren ise Akabe ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde yeni noktalar devreye giriyor. İsmil Mahallesi’nde de hem cadde hem sokak bazlı çalışmalar yapılacak.

Öğleden sonra Göçü Mahallesi ve çevresinde kısa süreli ama sık kesintiler bekleniyor. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor.

MERAM’DA GÜN BOYU ELEKTRİK YOK

Meram ilçesinde kesintiler daha uzun sürecek. Sabah 09.00’da başlayıp akşam 17.00’ye kadar devam edecek çalışmalar kapsamında Botsa Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada elektrik verilemeyecek.

Bayat, Hatunsaray ve Yeşiltekke gibi mahallelerde geniş çaplı şebeke çalışmaları yapılacak. Özellikle Hatunsaray’da kesintinin etkilediği sokak sayısı oldukça fazla.

Öğle saatlerinde Yaylapınar Mahallesi de kesinti kapsamına giriyor. Gün ilerledikçe bazı bölgelerde kesintiler yeniden başlayacak.

Bu da gün içinde elektriğin gelip gitmesi anlamına geliyor… plan yapmak zor.

SELÇUKLU’DA BELİRLİ SAATLER KRİTİK

Selçuklu ilçesinde kesintiler daha çok belirli saat aralıklarında yoğunlaşacak. Beyhekim Mahallesi’nde sabah saatlerinden itibaren çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yaşanacak.

Yazır Mahallesi’nde de benzer şekilde bazı sokaklar kesintiden etkilenecek. Saat 10.00 ile 13.00 arasında ise Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde geniş kapsamlı bakım çalışması yapılacak.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Yetkililer, planlı kesintilerin altyapı güçlendirme çalışmaları nedeniyle yapıldığını belirtiyor. Ancak bu süreçte vatandaşların özellikle elektrikli cihazlarını korumaya dikkat etmesi gerekiyor.

Buzdolabı, kombi ve elektronik cihazların zarar görmemesi için kesinti saatlerinde önlem alınması öneriliyor. Ayrıca iş yerleri için jeneratör kullanımı gündeme gelebilir.

Birçok kişi sabah işe hazırlanırken ya da akşam eve geldiğinde elektrik kesintisiyle karşılaşacak. Günlük hayat doğrudan etkileniyor.

Konya’daki bu geniş çaplı kesinti, özellikle evden çalışanlar ve küçük işletmeler için oldukça kritik bir gün anlamına geliyor.