KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, AJet’in yaz tarifesinde Alanya-Gazipaşa Havalimanı’ndan (GZP) Ankara’ya haftada üç gün karşılıklı sefer planlandığını ancak gün ve saatlerin uygun olmadığını belirtti. Dim, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



'KİMSE UÇMASIN DİYE SEÇİLMİŞ OLMALI'

“AJet yaz tarifesine 31 Mart’ta başlıyor. Alanya GZP’den Ankara’ya haftada 3 gün karşılıklı sefer var. Salı, cuma ve cumartesi günleri Ankara’dan kalkış 00.15, Alanya’dan sabah 05.00. Ben ne bu günlerin hangi mantıkla seçildiğini anladım ne de özelikle sabah saat 05.00’daki kalkış saatini. Bu günler ve saat özellikle kimse uçmasın, yolcu yok diye seferleri kaldırmak için bahanemiz olur diye seçilmiş olmalı. Aklıma başka bir şey gelmiyor.”



'MAĞDURİYET GÜYA GİDERİLMİŞ OLUYOR'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Özgür Kasım Aydemir ise Alanya’nın potansiyeline rağmen uçuş planlamasının yetersiz olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Alanya gibi yüksek nüfusa, ekonomik potansiyel ile katma değere ve yüksek havayolu kullanım eğilimine sahip uluslararası turizm şehrinin yaşadığı mağduriyet “Güya” giderilmiş oluyor!.. Hakkaniyetli çözüm bekliyoruz.”

Bölgede, Alanya-Gazipaşa Havalimanı’ndan özellikle büyük şehirlere daha uygun gün ve saatlerde düzenli uçuşların artırılması yönünde beklentinin sürdüğü ifade ediliyor.