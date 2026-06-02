İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, dijital platformlar üzerinden sahte yatırım grupları kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 89 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri soruşturmada, şüphelilerin banka ve finans kuruluşlarının kurumsal kimliklerini taklit ederek yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullandığını belirledi.

Soruşturmaya göre zanlılar, sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ile paravan şirketler aracılığıyla vatandaşlardan para topladı.

60 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Yürütülen incelemelerde şüphelilere ait kişisel ve şirket hesaplarında toplam 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Delillerin toplanmasının ardından İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 89 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri için gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

15 AKARYAKIT İSTASYONUNA KAYYUM

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de tedbir kararları uygulandı.

Yetkililer, yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve bir akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandığını açıkladı.

Bunun yanı sıra 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mallar üzerine de bloke tedbiri konuldu.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon lira zarara uğradığının tespit edildiğini, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemlerinin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Gürlek, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ayrı bir soruşturmada da yasa dışı sanal bahis faaliyetlerine yönelik 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 107 şüphelinin hedef alındığını açıkladı.

Yetkililer, her iki soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiğini bildirdi.