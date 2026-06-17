Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, banka hesap numaralarını (IBAN) maddi menfaat karşılığında başkalarına kullandıran kişilere yönelik yeni bir yasal düzenleme için harekete geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi beklenen 12'nci yargı paketi kapsamında, hesaplarını yasa dışı faaliyetlere alet edenlere yönelik müstakil bir suç tanımı oluşturuluyor. İstinaf ile yerel mahkemeler ve Yargıtay'ın ilgili ceza dairelerinden alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan taslak, dolandırıcılık ağlarının finansal ayaklarını kesmeyi hedefliyor.

Mevcut yargılamalarda, hesabını başkasına kullandıran kişiler "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. Ancak Yargıtay kararlarında şüphelinin kastı ve suçtan haberdar olup olmadığı detaylı şekilde incelendiği için, sürece bilmeden dahil olan mağdurlar ile bilerek hesap açanların ayrılması hukuken zorlaşıyordu. Yeni düzenleme, bu boşluğu doldurarak suçun sınırlarını netleştirecek.

YENİ SUÇ TANIMI VE HAPİS CEZASI

Hazırlanan taslak çalışmalara göre, nitelikli dolandırıcılıktan tamamen bağımsız olarak "doğrudan hesap kullandırma" eylemi yeni bir suç tipi olarak tanımlanacak. Bu suçu işleyen, yani hesabını bilerek suç örgütlerine kiralayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Söz konusu yasa maddesinin 12'nci yargı paketine dahil edilip edilmeyeceği, devam eden etki analizlerinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak. Dolandırıcıların ele geçirdikleri bu hesapları özellikle yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticareti gelirlerini aklamak için kullandığı biliniyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HESAP KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

Vatandaşların kendi adlarına bilgileri dışında açılmış banka hesapları olup olmadığını düzenli olarak denetlemesi, olası hukuki mağduriyetlerin önüne geçmek için kritik önem taşıyor. e-Devlet sistemi üzerinden sunulan "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" hizmeti, kişilerin hangi bankalarda aktif hesabı bulunduğunu anlık olarak listeliyor. Uzmanlar, vatandaşların periyodik olarak bu sorgulamayı yapmasını ve şüpheli bir hesap tespit ettiklerinde derhal ilgili banka şubesine ve savcılığa başvurmasını tavsiye ediyor.