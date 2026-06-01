Kocaeli’nin Darıca ilçesinde boş bir binada çıkan yangın, bitişikteki evde yaşayan bir anne ve 2,5 yaşındaki kızının dumandan etkilenmesine yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, balkona çıkan anne ve çocuğu merdivenli araç yardımıyla güvenli şekilde tahliye etti.

YANGIN BOŞ BİNADA ÇIKTI

Yangın, saat 13.00 sıralarında Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Çakıl Sokak üzerindeki iki katlı boş binada meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede büyüyen yangından yükselen yoğun duman, bitişikte bulunan üç katlı binaya da yayıldı. Binada yaşayan F.A. ile 2,5 yaşındaki kızı A.A., evin içerisine dolan duman nedeniyle zor anlar yaşadı.

ANNE VE KIZI BALKONDAN TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun duman nedeniyle evden çıkamayan anne ve küçük kızı balkona sığındı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak anne ve çocuğu bulundukları yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından dumandan etkilenen anne ve kızı, tedbir amaçlı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.