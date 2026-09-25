Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak şu ana kadar beklenen performansı sergileyemeyen Romelu Lukaku için yönetim düzeyinde yeni bir adım atılıyor. Takvim gazetesinin aktardığı habere göre, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Belçikalı forvet oyuncusuyla milli maç arasının ardından yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMENİN AMACI NE?

Tecrübeli futbolcunun takıma adaptasyonunu hızlandırmak ve motivasyonunu artırmak amacıyla planlanan bu toplantıda, oyuncuya duyulan güvenin yineleneceği öne sürüldü. Daha önce takımın bir diğer oyuncusu Ederson ile de benzer bir toplantı yapan Yıldırım'ın, bu hamlesinin ardından oyuncunun form grafiğinde artış yaşandığı gözlemlenmişti. Yönetim, aynı olumlu etkinin Lukaku üzerinde de gerçekleşmesini bekliyor.

LUKAKU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ NASIL?

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 33 yaşındaki santrfor, geride kalan süreçte formaya hasret kaldı. Güncel piyasa değeri de 6 milyon Euro olarak değerlendirilen Lukaku, sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 8 resmi müsabakada yalnızca 191 dakika sahada kalabildi. Maç başına ortalama 24 dakika süre alabilen Belçikalı oyuncunun, milli ara sonrasındaki haftalarda takımın hücum hattında daha fazla sorumluluk alması hedefleniyor.