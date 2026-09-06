A MİLLİ Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda şampiyonluk için parkeye çıkıyor. Yarı finalde Sırbistan’ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Filenin Sultanları’nın son rakibi İtalya olacak.

Voleybolseverlerin büyük heyecanla beklediği Türkiye-İtalya finali, bugün İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

DEV FİNAL SAAT 19.00’DA

Türkiye ile İtalya arasındaki Avrupa Şampiyonası finali 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Ay-yıldızlılar, taraftarının da desteğiyle İtalya’yı mağlup ederek Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefleyecek.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonluk mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece voleybolseverler tarihi final heyecanını ücretsiz olarak takip edebilecek.

SIRBİSTAN’I SET VERMEDEN GEÇTİ

Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan karşısında etkili bir oyun ortaya koydu. Rakibini 25-20, 25-19 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselmeyi başardı.

Ay-yıldızlıların finaldeki rakibi İtalya ise yarı finalde Polonya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk maçına çıktı.

KUPA İÇİN SON ENGEL İTALYA

Turnuvada şampiyonluk hedefine yalnızca bir galibiyet uzaklıkta bulunan Filenin Sultanları, İstanbul’daki finalde İtalya karşısında kupaya uzanmak için mücadele edecek.