ANTALYA'DA MHP'nin 2027 Olağan Büyük Kurultayı öncesinde 19 ilçede yürüttüğü kongre süreci tamamlandı. İlçe teşkilatlarının yeni yönetimlerinin belirlenmesinin ardından MHP Antalya İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi saat 13.00'te başladı. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Antalya milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik, MHP Antalya İl Başkanı Sadullah Güneş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Almanya Türk Federasyonu Genel Başkanı Şentürk Doğruyol, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Gülen, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, Burdur'un Bucak Belediye Başkanı Hülya Güngör, MHP Antalya İl Sekreteri Mustafa Kemal Çörekçi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Selçuk Senirli, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı. Kongrede mevcut İl Başkanı Sadullah Güneş, seçime tek aday olarak girdi.

'TERÖR, TÜRKİYE'NİN KADERİ DEĞİLDİR'

Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, “Terör, Türkiye'nin kaderi değildir. Şehit haberleri, bu milletin alışması gereken haberler değildir. Kardeş kavgası, bu coğrafyanın değişmez yazgısı değildir. Türkiye terörü yenebilecek, terörizmi bitirebilecek kudrete de, devlet aklına da, milli iradeye de sahiptir. Biz, rüzgar hangi yönden esiyorsa oraya dönenlerden olmadık. Rüzgar sertleştiğinde bayrağı daha sıkı tuttuk. Bedel çıkınca adres değiştirmedik. Sorumluluk ağırlaşınca ortadan kaybolmadık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, siyaseti rahat bir koltuk olarak değil, millet ve tarih önünde taşınan, ağır bir emanet olarak görmüştür" dedi.

Süreçte milli kimlik, Türkçe ve Türk bayrağının tartışmaya açılamayacağını vurgulayan Yurdakul, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin yalnızca Türkiye'nin değil, bölgenin güvenlik ve istikrarına da katkı sağlayacağını söyledi.

Antalya teşkilatına da seslenen Yurdakul, “Bizim beklentimiz, bugüne kadar ortaya konulan başarılı çalışmaları, yeni hedeflerle buluşturmak ve Antalya'da girilmedik gönül, sıkılmadık el bırakmamaktır" diye konuştu.

Delegelerin oy kullandığı seçimde yeniden il başkanlığına seçilen Güneş, güven tazeledi. Partililere teşekkür eden Güneş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 585 gün önce görevi kendisine teslim ettiğini ve çalışmalarına devam edeceğini söyledi.