KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İngiltere Şube Başkanı Av. Türkan Akbaş’ı DİM Medya’da konuk etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, iki kuruluş arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve Londra’da hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

LONDRA MERKEZLİ ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Görüşmenin önemli gündem maddelerinden birini KGK ile MÜSİAD’ın Londra’daki ortak çalışma olanakları oluşturdu. Mehmet Ali Dim ve Türkan Akbaş, iki kuruluşun sahip olduğu deneyim ve iletişim ağları çerçevesinde gerçekleştirilebilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile İngiltere arasındaki iletişim ve iş dünyası bağlantıları açısından Londra’nın taşıdığı önemin de öne çıktığı görüşmede, KGK ve MÜSİAD arasındaki temasların geliştirilmesi yönünde karşılıklı iyi niyet mesajları verildi.

DİM’DEN AKBAŞ’A ANLAMLI HEDİYE

Ziyaretin ardından KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, MÜSİAD İngiltere Şube Başkanı Av. Türkan Akbaş’a imzalı kitabını hediye etti. Dim ayrıca, DİM Medya’nın yarım asırlık yayıncılık serüvenini anlatan 50. yıl kataloğunu da Akbaş’a takdim etti.

İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ TEMENNİSİ

Mehmet Ali Dim, Londra’da gerçekleştirdiği toplumsal çalışmalar dolayısıyla Av. Türkan Akbaş’a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Dim, KGK ile MÜSİAD arasındaki iletişimin güçlenerek devam etmesi ve iki kuruluş arasında yeni ortak çalışma alanlarının oluşturulması temennisini dile getirdi.

Karşılıklı görüş alışverişi ve iyi dileklerin ardından ziyaret sona erdi.