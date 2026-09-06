Corendon Alanyaspor'un Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun görevlendirmesine göre, 7 Eylül Pazartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

YARDIMCILARI ÖZAY VE ŞENER OLACAK

Saat 20.00'de başlayacak Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Şener üstlenecek. Birkan Altındaş ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

TAŞKINSOY'LA İKİ MAÇ, İKİ GALİBİYET

Abdullah Buğra Taşkınsoy daha önce Alanyaspor'un biri Süper Lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki karşılaşmasını yönetti. Turuncu-yeşilliler bu iki mücadeleden de galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmalardan biri yine Çaykur Rizespor'a karşı oynandı. Alanyaspor, 28 Eylül 2024'te sahasında Rizespor'u Janvier'in golüyle 1-0 mağlup etti. O müsabakada da orta hakem olarak Taşkınsoy görev yaptı.

4. HAFTANIN HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

MHK'nin açıkladığı programa göre haftanın diğer maçlarında da görevlendirmeler yapıldı. Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında Kadir Sağlam, Erzurumspor FK-Konyaspor maçında Yasin Kol, Kasımpaşa-Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde Oğuzhan Çakır görev aldı. Çorum FK-Eyüpspor maçına Davut Dakul Çelik, Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasına Reşat Onur Coşkunses, Trabzonspor-Gençlerbirliği mücadelesine Çağdaş Altay ve Göztepe-Gaziantep FK maçına Ümit Öztürk atandı.

DERBİDE MELER DÜDÜK ÇALDI

Haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yönetimi ise Halil Umut Meler'e verildi. 5 Eylül Cumartesi günü oynanan karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara yaptı, dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev aldı. Meler böylece Süper Lig'de yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra yeniden bir derbi yönetti.