A MİLLİ Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda kupaya bir adım uzaklıkta. Turnuvada başarılı bir performans ortaya koyarak finale yükselen Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye-İtalya final mücadelesi İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak. Türk voleybolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE FİNALE SET VERMEDEN ÇIKTI

Filenin Sultanları, yarı finalde güçlü rakibi Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Milliler, baştan sona etkili bir performans sergiledikleri mücadeleyi 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Türkiye karşılaşmanın setlerini 25-20, 25-19 ve 25-20 kazanırken, ortaya koyduğu blok-savunma performansı ve servis etkinliğiyle dikkat çekti.

İTALYA POLONYA’YI 3-1 MAĞLUP ETTİ

Finalin diğer bileti ise İtalya’nın oldu. Yarı finalde Polonya ile karşılaşan İtalya, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

İtalya ilk iki seti 25-19’luk skorlarla kazanırken, Polonya üçüncü seti 25-21 alarak mücadeleye tutundu. Dördüncü sette yeniden üstünlüğünü ortaya koyan İtalya, 25-16’lık skorla karşılaşmayı tamamladı ve Türkiye’nin finaldeki rakibi oldu.

SİNAN ERDEM’DE KUPA GECESİ

Avrupa şampiyonunu belirleyecek Türkiye-İtalya karşılaşmasına Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Filenin Sultanları, kendi seyircisi önünde sahaya çıkarak Avrupa’nın zirvesine ulaşmak için mücadele edecek.

Final öncesinde Polonya ile Sırbistan da üçüncülük karşılaşmasında saat 16.00’da karşı karşıya gelecek.

SANTARELLI: “BİR KUPA DAHA KAZANMAK İSTİYORUZ”

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sırbistan galibiyetinin ardından yaptığı değerlendirmede takımının özellikle blok-savunma sistemi ve servis performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Finalde Sinan Erdem Spor Salonu’nda güçlü bir atmosfer beklediğini belirten Santarelli, bir kupa daha kazanmak istediklerini ve takımın bunun için mücadele edeceğini söyledi.

EDA ERDEM’DEN TARAFTARA DESTEK MESAJI

Milli takım kaptanı Eda Erdem Dündar da İtalya karşısında Avrupa’nın iki güçlü takımının mücadele edeceğine dikkat çekti. Kendi seyircileri önünde oynayacak olmanın önemini vurgulayan Eda Erdem, tribün desteğinin takıma güç katacağını belirtti.

Gizem Örge de yarı finalde taraftarların oluşturduğu atmosferin kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek final karşılaşmasını kupayla tamamlamak istediklerini söyledi.