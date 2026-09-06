Alanya ve Gazipaşa'da 7 saatlik elektrik kesintisi

Gece dehşeti! İki grup arasında çıkan kavgada çok sayıda ölü ve yaralı var

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Hastanede tedavi altına alınan Semra Durmaz’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Durmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine harekete geçen cankurtaranlar, Durmaz’ı denizden çıkararak sahile getirdi. İlk müdahalesi burada yapılan 63 yaşındaki kadının aşırı miktarda su yuttuğu tespit edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnkumu tatil beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahile gelen Semra Durmaz, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda aniden fenalaşan Durmaz’ın durumunu fark eden sahildekiler yardım istedi.

BARTIN’ın İnkumu tatil beldesinde hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte gelen Semra Durmaz (63), serinlemek amacıyla girdiği denizde fenalaştı. Cankurtaranların müdahalesiyle sudan çıkarılan Durmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.