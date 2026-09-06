BARTIN’ın İnkumu tatil beldesinde hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte gelen Semra Durmaz (63), serinlemek amacıyla girdiği denizde fenalaştı. Cankurtaranların müdahalesiyle sudan çıkarılan Durmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde İnkumu tatil beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte sahile gelen Semra Durmaz, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda aniden fenalaşan Durmaz’ın durumunu fark eden sahildekiler yardım istedi.
CANKURTARANLAR DENİZDEN ÇIKARDI
İhbar üzerine harekete geçen cankurtaranlar, Durmaz’ı denizden çıkararak sahile getirdi. İlk müdahalesi burada yapılan 63 yaşındaki kadının aşırı miktarda su yuttuğu tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan Semra Durmaz’ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Durmaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
AİLESİYLE TATİLE GELMİŞTİ
Semra Durmaz’ın hafta sonu tatilini geçirmek amacıyla Bartın’dan ailesiyle birlikte İnkumu tatil beldesine geldiği öğrenildi. Ailesiyle çıktığı tatilde yaşanan olay, yakınlarını yasa boğdu.