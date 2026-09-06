ÜNLÜ oyuncu Serhat Kılıç’ın ani ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki oyuncunun cenazesi, işlemler için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kılıç’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Ünlü oyuncunun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan gasilhaneye getirildi.

İSTANBUL’DA ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Serhat Kılıç’ın cenaze programının ayrıntılarını menajeri Tolga Çinkitaş açıkladı. Buna göre Kılıç için 7 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni gerçekleştirilecek.

Törende Kılıç’ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve sevenlerinin bir araya gelerek ünlü oyuncuya veda etmesi bekleniyor.

“ÇOK ANİ BİR KAYIP OLDU”

Menajer Tolga Çinkitaş, Kılıç’ın vefatının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, “Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz. Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul’da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 12.00’de bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

CENAZESİ ANKARA’YA GÖTÜRÜLECEK

İstanbul’da gerçekleştirilecek anma töreninin ardından Serhat Kılıç’ın cenazesi Ankara’ya götürülecek.

Ünlü oyuncu için 8 Eylül Salı günü öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Kılıç’ın cenazesi, namazın ardından Ankara’da toprağa verilecek.

Çinkitaş, cenaze programına ilişkin, “Salı günü cenazemiz öğle namazında Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara’da defnedilecek” dedi.

SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMAYACAK

51 yaşındaki Serhat Kılıç’ın ani vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden olurken, ölüm haberinin ardından çok sayıda isim taziye mesajları paylaştı.

Kılıç’ın sevenleri ve meslektaşları, pazartesi günü İstanbul’daki anma töreninde, salı günü ise Ankara’da gerçekleştirilecek cenaze töreninde ünlü oyuncuya son görevlerini yerine getirecek.