Antalya'da 24-31

Ekim 2026 tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterim programı netleşmeye devam ediyor. Organizasyon komitesinin açıklamasına göre, etkinlik kapsamındaki Ulusal Yarışma Dışı seçkisinde yer alacak dört film duyuruldu.

Açıklanan listeye göre, farklı yıllarda izleyiciyle buluşmuş dikkat çekici yapımlar perdede olacak. M. Caner Alper ve Mehmet Binay'ın birlikte yönettiği 2015 yapımı "Çekmeceler", özel gösterim programında yer alıyor. Ayrıca, Melik Kuru'nun yazıp yönettiği 2025 yapımı "İsimsiz Eserler Mezarlığı" da sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

DERVİŞ ZAİM İKİ FİLMİYLE SEÇKİDE

Türk sinemasının tanınan isimlerinden Derviş Zaim, yarışma dışı programa iki eseriyle birden katılıyor. Yönetmenin senaryosunu da kaleme aldığı 2020 yapımı "Flaşbellek" ile 2022 yapımı "Tavuri" festival izleyicisine sunulacak eserler arasında bulunuyor.

YARIŞMA DIŞI SEÇKİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Film festivallerindeki Ulusal Yarışma Dışı bölümler, genellikle ödül rekabetinden bağımsız olarak izleyiciyle özel bir bağlamda buluşturulması hedeflenen nitelikli yapımlara ayrılıyor. Bu yılki program da 2015 ile 2025 yılları arasında çekilmiş, farklı estetik anlayışlara sahip yönetmenlerin eserlerini bir araya getirerek izleyicilere geniş bir sinema yelpazesi sunuyor.