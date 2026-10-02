Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, noterlerin teminat süreçlerini ve vatandaşların günlük işlemlerinde sunması gereken resmi evrakları kapsıyor.

TEMİNATLAR HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Noterlik Kanunu’nun 38’inci maddesi uyarınca mesleğe yeni başlayan noterlerin yatırmakla yükümlü olduğu teminat paralarının adresleri güncellendi. Yönetmeliğin 76’ncı maddesinde yapılan değişikliğe göre söz konusu tutarlar; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. hesaplarına yatırılabilecek.

VATANDAŞTAN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Yönetmeliğin 92’nci maddesindeki güncellemeyle birlikte, işlem yapacak kişilerin hazırlaması gereken evraklar yeniden belirlendi. Yeni kurallara göre velilerden, kendisi ile velayeti altındaki küçüğü gösteren açıklamalı nüfus aile kayıt tablosu talep edilecek. Vasi ve kayyımlar işlem sırasında mahkeme kararı ile resmi kimliklerini sunmak zorundayken, mirasçıların veraset belgesi ve kimlikleriyle başvurmaları gerekecek.

NOTERE GİTMEDEN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yürürlüğe giren bu yeni kurallar, özellikle aile, miras ve vesayet işlemleri için notere gidecek vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor. İşlem reddi veya zaman kaybı yaşanmaması adına, başvuru sahiplerinin güncel nüfus kayıt örnekleri, veraset ilamları ve mahkeme kararlarını noterliklere gitmeden önce eksiksiz şekilde temin etmesi gerekiyor.