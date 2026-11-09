Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir düğün sevincini acıya dönüştürdü. Akrabasının düğününe katılan 57 yaşındaki Gurgir Erenuluğ, düğün salonundan ayrıldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

DÜĞÜN SALONUNUN ÖNÜNDE CAN VERDİ

Kaza, dün gece saatlerinde Bismil-Batman kara yolu üzerindeki bir düğün salonunun önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ, yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz açıklanmayan bir otomobilin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 57 yaşındaki Erenuluğ'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Erenuluğ'un cenazesi, olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

KAZADAN SONRA DURMADAN KAÇTI

Ölümlü kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Emniyette ifadesi alınan sürücünün, çarptığı kişinin insan olduğunu fark etmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Sürücünün ifadesinde, “Hayvana çarptığımı zannettim, ondan dönüp bakmadım” dediği belirtildi.

57 yaşındaki Gurgir Erenuluğ'un yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma sürerken, gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.