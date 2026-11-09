Kültür ve Turizm Bakanlığının kültürel mirasa erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Müzekart uygulaması, 2026 yılında da ziyaretçilere önemli avantajlar sunuyor. Özellikle Antalya ve Alanya gibi tarihî yapıları, antik kentleri ve ören yerleriyle öne çıkan turizm merkezlerinde Müzekart'a yönelik ilgi devam ediyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz'ün uygulamanın kullanım koşullarına ilişkin açıklamalarıyla birlikte vatandaşlar, Müzekart'ın güncel fiyatını, nereden alınabileceğini ve hangi alanlarda geçerli olduğunu araştırmaya başladı.

MÜZEKART 2026 YILINDA KAÇ TL?

2026 yılı için Müzekart ücreti 300 TL olarak uygulanıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanabildiği kart, satın alındığı tarihten itibaren bir yıl geçerli oluyor.

Müzekart sahipleri, uygulama kapsamındaki her müze ve ören yerini bir yıllık süre içerisinde iki kez ziyaret edebiliyor.

Kartın öne çıkan özellikleri şöyle:

2026 Müzekart ücreti: 300 TL

Geçerlilik süresi: 1 yıl

Kapsam: 350'den fazla müze ve ören yeri

Ziyaret hakkı: Her alana yılda 2 giriş

Başvuru: Yetkili satış noktaları ve dijital kanallar

ANTALYA'DA MÜZEKART NERELERDE GEÇERLİ?

Türkiye'nin en önemli kültür turizmi merkezlerinden Antalya, antik kentleri ve tarihî yapılarıyla Müzekart kullanıcılarına geniş ziyaret seçenekleri sunuyor.

Antalya'da Müzekart kapsamında değerlendirilebilen önemli ören yerleri arasında Aspendos, Phaselis, Myra ve Olympos bulunuyor.

Bu alanların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı diğer müze ve ören yerleri de kartın kullanım kapsamına girebiliyor.

Ancak bazı tarihî alanlarda özel bölümler için ayrıca ücret alınabildiğinden, ziyaret öncesinde güncel giriş koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

MÜZEKART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Müzekart sahibi olmak isteyen vatandaşlar, fiziksel ve dijital başvuru seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Müze ve ören yerlerindeki yetkili satış noktalarına fotoğraflı kimlik belgesiyle başvurarak kart alınabiliyor.

Ayrıca Türkiye'nin Müzeleri mobil uygulaması üzerinden dijital Müzekart işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Böylece ziyaretçiler kartlarını telefonlarından kullanabiliyor.

e-Devlet üzerinden sunulan MüzeKart İşlemleri hizmeti de ilgili dijital işlemler için kullanılabiliyor.

MÜZEKART KİMLERE ÜCRETSİZ?

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde belirli yaş ve meslek gruplarına ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.

18 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ilgili koşulları sağlamaları halinde ücretsiz giriş uygulamasından yararlanabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler de ücretsiz giriş hakkı bulunan gruplar arasında yer alıyor.

Ücretsiz ziyaret uygulamalarında müzenin veya ören yerinin bağlı olduğu kurumun özel koşulları geçerli olabiliyor.

KİMLİK KARTLARI MÜZEKART YERİNE GEÇECEK Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni sistemle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının Müzekart olarak kullanılabilmesi hedefleniyor.

Planlanan uygulamaya göre vatandaşlar, gerekli kart ücretini dijital kanallardan ödedikten sonra müze girişlerinde kimlik kartlarını okutarak işlem yapabilecek.

Sistemin hayata geçirilmesiyle fiziksel kart taşıma zorunluluğunun azaltılması amaçlanıyor.

Ancak uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin kesin bir tarih henüz paylaşılmadı.

TÜRKİYE GENELİNDE 350'DEN FAZLA NOKTADA KULLANILABİLİYOR

Müzekart, Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 350'den fazla müze ve ören yerinde geçerli.

Kart kapsamında ziyaret edilebilen önemli tarihî alanlar arasında Efes Antik Kenti, Hierapolis (Pamukkale), Göbeklitepe, Troia Ören Yeri ve Galata Kulesi bulunuyor.

Bunun yanı sıra Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı belirli ziyaret noktalarında da Müzekart kullanılabiliyor.

MÜZEKART HANGİ ALANLARDA GEÇERLİ DEĞİL?

Müzekart'ın geçerli olmadığı veya ek ücret gerektiren bazı özel ziyaret alanları da bulunuyor.

Topkapı Sarayı Harem Dairesi, Aya İrini Anıt Müzesi, Efes Yamaçevler, Göreme Açık Hava Müzesi Karanlık Kilise, Sedir Adası ve İstanbul Sinema Müzesi, genel kart kapsamı dışında gösterilen alanlar arasında yer alıyor.

Dolmabahçe Sarayı'nın Selamlık bölümünde de ayrı bilet uygulaması bulunuyor.

Bu nedenle ziyaretçilerin gitmek istedikleri müze veya ören yerinin güncel Müzekart koşullarını önceden öğrenmeleri önem taşıyor.

ANTALYA VE ALANYA'DA KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ AVANTAJ

Antalya ve Alanya, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmaları nedeniyle kültür turizmi açısından zengin bir mirasa sahip.

Bölgedeki antik kentleri ve tarihî alanları ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Müzekart, birden fazla gezi planlayanlara ekonomik bir seçenek sunuyor.

Özellikle yıl içerisinde farklı şehirlerdeki müzeleri gezmek isteyenler, tek kartla çok sayıda kültürel miras alanına erişim sağlayabiliyor.