İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde meydana gelen patlamanın ardından acı haberler gelmeye devam ediyor. Patlama sonrası çıkan yangın ve çöken platform nedeniyle çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı.

VALİLİK AÇIKLADI: ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir Valiliği, Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'nde bulunan HABAŞ Demir Çelik tesislerindeki patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, patlamanın saat 12.00 sıralarında meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükselmiştir.”

ENKAZ ALTINDA 8 KİŞİ ARANIYOR

Patlamanın ardından fabrikada meydana gelen yapısal çökme nedeniyle enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Son aktarılan bilgilere göre, enkaz altında olduğu bildirilen 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Valiliği, ekiplerin çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürdüğünü bildirdi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Demir çelik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından tesis içerisinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan patlamanın etkisiyle çöken platformun altında kalan kişilere ulaşmak için çalışma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin hızla olay yerine ulaştığını ve yangının söndürüldüğünü açıkladı.

CEMİL TUGAY: “HEPİMİZİN YÜREĞİNİ YAKTI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yaşanan faciaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tugay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aliağa ilçemizdeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama hepimizin yüreğini yaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ulaşıp yangını söndürdü. Çöken platformun kaldırılması için ise tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.”

Can kaybı ve yaralı sayısının enkazın kaldırılmasıyla netleşeceğini belirten Tugay, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Patlamanın nedenine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmazken, fabrikada meydana gelen olayın tüm yönleriyle araştırılması bekleniyor.

İzmir Valiliğinin son açıklamasına göre 6 kişinin hayatını kaybettiği faciada, enkaz altında olduğu bildirilen 8 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.